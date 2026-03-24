A Bergamo, il palco del Teatro Sociale ospiterà l’evento TEDx intitolato «Countdown», dedicato ai cambiamenti climatici. Dalle 14 alle 18, ricercatori, professionisti, attivisti e imprenditori presenteranno talk e condivideranno le proprie esperienze. L’iniziativa si inserisce in un calendario di incontri pubblici dedicati a sensibilizzare sul tema ambientale.

L’APPUNTAMENTO. Ricercatori, professionisti, attivisti e imprenditori porteranno le loro voci ed esperienze sul palco del Teatro Sociale, dalle 14 alle 18.30 di domenica 12 aprile. Le idee e le buone pratiche che cambiano il pianeta. TEDx torna a Bergamo il 12 aprile con il nuovo format «Countdown», un pomeriggio di talk ispirazionali sul tema dei cambiamenti climatici. Ricercatori, professionisti, attivisti e imprenditori porteranno le loro voci ed esperienze sul palco del Teatro Sociale, dalle 14 alle 18.30 di domenica 12 aprile, per approfondire la transizione ecologica da ogni punto di vista. È stata presentata questa mattina, martedì 24 marzo, a Palazzo Moroni, la prima edizione bergamasca di TEDxBergamo «Countdown». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - TEDx torna a Bergamo con «Countdown»: talk ispirazionali sui cambiamenti climatici

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