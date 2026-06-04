Messina accelera sul Piau Di Mento Uiltrasporti | Waterfront e Tremestieri opere inseparabili per il futuro di Messina

Notizia in breve

Messina ha accelerato sui lavori del Piau, secondo quanto affermato da un rappresentante sindacale. Si evidenzia che il completamento del porto di Tremestieri è essenziale per il futuro del waterfront. La priorità rimane l’ultimazione di questa opera, considerata inseparabile dal progetto complessivo. Nessuna indicazione su tempi o dettagli tecnici, solo l’affermazione che il progresso del Piau è positivo, ma il porto di Tremestieri deve essere completato per completare il progetto.