Porti e futuro in bilico | la Uiltrasporti Messina dice no alla privatizzazione dello Stretto
La Uiltrasporti di Messina ha espresso il suo dissenso contro la possibile privatizzazione del porto dello Stretto. La sigla sindacale ha dichiarato di essere contraria a qualsiasi proposta di apertura al capitale privato, sottolineando l’importanza del porto come elemento chiave per l’economia e la sicurezza. La posizione è stata comunicata in risposta alle discussioni in corso sulla riforma dei porti italiani. Nessun dettaglio sulle modalità o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.
La partita sulla riforma dei porti italiani si accende e a Messina arriva un segnale netto. La Uiltrasporti locale alza il livello di attenzione e prende posizione contro qualsiasi ipotesi di apertura alla privatizzazione del sistema portuale, ritenuto un asset strategico per economia e sicurezza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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