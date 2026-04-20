Mercoledì 22 aprile alle 18, nella libreria Feltrinelli di Messina, si terrà un incontro dedicato alla discussione sull'integrazione dell'intelligenza artificiale e dei social media nella società. L'evento vedrà la partecipazione di esperti che affronteranno temi legati alle innovazioni tecnologiche e alle loro ripercussioni sul modo di comunicare e vivere quotidianamente. L'incontro rappresenta un momento di confronto tra specialisti e pubblico sulla direzione futura di queste tecnologie.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 18, la libreria Feltrinelli di Messina ospiterà un confronto cruciale sul rapporto tra evoluzione tecnologica e impatto sociale. Riccardo Luna, esperto di primo piano nel italiano del settore ICT e della tecnologia, presenterà il suo volume intitolato Qualcosa è andato storto, un’opera che indaga come l’intelligenza artificiale e le dinamiche dei social media stiano influenzando le prospettive delle nuove generazioni. Un dialogo multidisciplinare tra innovazione e società. L’incontro non si limiterà alla sola analisi dell’autore, ma si trasformerà in un dibattito strutturato grazie al contributo di diversi professionisti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, il futuro tra IA e social: esperti al confronto a Messina

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