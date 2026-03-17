L’Iran ha annunciato di essere disposto a partecipare ai Mondiali del 2026, ma solo se la squadra potrà giocare in Messico. La decisione ha attirato l’attenzione, lasciando aperto il dibattito tra le autorità calcistiche internazionali. La FIFA ora si trova a dover valutare la posizione ufficiale in merito alla richiesta iraniana. La questione si inserisce nel contesto della qualificazione per l’appuntamento mondiale.

La presenza o meno dell’Iran ai Mondiali del 2026 previsti tra Stati Uniti, Canada e Messico assume sempre di più i contorni di un caso. La vicenda – che va avanti ormai da quasi un mese, dalla guerra scatenata il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele contro l’Iran – si arricchisce infatti di un nuovo capitolo: dopo aver praticamente annunciato la rinuncia alla Coppa del Mondo nei giorni scorsi, adesso stando a quanto dichiarato dal presidente della federazione calcistica iraniana Mehdi Taj, l’Iran sta “negoziando” con la Fifa per spostare le partite del primo turno dei Mondiali dagli Stati Uniti al Messico. Una richiesta però non semplice da soddisfare e che porta ancora più complicazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Iran apre al Mondiale, ma a una sola condizione: giocare in Messico. Ora la Fifa è chiamata a prendere posizione

Articoli correlati

Leggi anche: L’Iran vuole andare ai Mondiali ma non negli Stati Uniti, ha chiesto alla Fifa di giocare in Messico

Leggi anche: Calcio, Iran, pressing sulla Fifa per il Mondiale in Messico

Aggiornamenti e notizie su Iran apre

Temi più discussi: Iran, Pezeshkian apre al Golfo ma i pasdaran non si fermano. Colpito il petrolio di Teheran; Iran, Trump e l'invasione più vicina: il piano e lo scenario; Perché l'isola di Kharg è strategica, la cassaforte dell'Iran dove passa il 90% del petrolio; La promessa dell'Iran: Navi possono passare dallo stretto di Hormuz, colpiremo solo quelle Usa e di Israele.

L'Iran apre al dialogo con gli Usa. «Sì a negoziati secondo i nostri interessi nazionali»Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato in un post su X di aver incaricato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi di valutare la possibilità di avviare colloqui con gli Stati Uniti, a ... avvenire.it

L’Iran apre alle ispezioni nei siti nucleari, ma blinda il programma missilisticoIl segretario del Consiglio superiore per la sicurezza ha detto che gli esperti dell’Aiea potranno controllare anche gli impianti sotterranei. Il ministro degli Esteri a Ginevra per nuovi colloqui: ... lettera43.it

di Domenico Gallo Ci aspettano tempi difficili. L’attacco proditorio di Israele e Stati Uniti ad una Potenza regionale come l’Iran apre uno scenario infernale di morte, di distruzione ambientale, di paralisi economica, dal quale non si intravedono vie d’uscita. - facebook.com facebook

La guerra in Iran entra nella terza settimana e apre la nuova puntata di settepiùsette: dalla nomina della nuova Guida Suprema, agli effetti del blocco dello Stretto di Hormuz, fino alle ricadute politiche della crisi, specialmente per Trump. Si parla anche di risult x.com