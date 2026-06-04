Un uomo di 46 anni è stato sottoposto a misura cautelare dopo aver inviato messaggi minatori e effettuato appostamenti sotto casa di una persona. L’intervento è stato eseguito dagli agenti dei Commissariati di Telese Terme e Ponticelli, su richiesta della vittima che aveva denunciato le condotte. La misura è stata applicata in seguito alle indagini avviate sulla base della denuncia.

La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti dei Commissariati di Telese Terme e Ponticelli dopo la denuncia della vittima. Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Telese Terme, in stretta sinergia con i colleghi del Commissariato di Ponticelli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un quarantaseienne di origini napoletane, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni dell’ex compagna. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Messaggi minatori e appostamenti sotto casa: misura cautelare per un 46enne

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