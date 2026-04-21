Un uomo di 53 anni è stato arrestato con l’accusa di stalking dopo aver minacciato le sorelle e i genitori. La vicenda comprende lettere di minacce indirizzate alla famiglia e appostamenti sotto casa. Inoltre, sono stati trovati uova di Pasqua e una foto del battesimo della nipotina davanti all’abitazione della famiglia, mentre il sospetto inviava lettere intimidatorie.

Uova di Pasqua per la nipotina davanti casa, la foto del suo battesimo. Lettere di minacce contro i genitori. Sono tra gli episodi più eclatanti contestati a un 53enne perugino, arrestato per stalking dai carabinieri della stazione Fortebraccio su disposizione del giudice per le indagini preliminari. Gli atti persecutori a cui l’uomo è chiamato a rispondere, secondo quanto accertato, sarebbero stati rivolti alle sorelle, al compagno di una di loro e alla figlia minore. Minacce, appostamenti e pedinamenti ripetuti, secondo quanto denunciato, da un lato perché, secondo l’indagato, gli sarebbe stato impedito di vedere la nipotina, dall’altro perché le sorelle lo avrebbero escluso, a suo giudizio ingiustamente, da una parte dell’eredità di famiglia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minaccia le sorelle e i genitori. Lettere e appostamenti sotto casa. Arrestato 53enne per stalking

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