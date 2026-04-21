Annullata misura cautelare per nipote di Zagaria Riesame ribalta l' ordinanza resta sotto controllo in Spagna

Il tribunale ha annullato la misura cautelare nei confronti di un uomo, nipote di un noto boss, dopo un arresto a Tenerife, in Spagna. La decisione del riesame ha portato a rivedere l’ordinanza iniziale, lasciando l’indagato sotto controllo nel paese iberico. L’arresto risale a pochi giorni fa e riguarda un’operazione condotta dalle forze dell’ordine locali. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso.

Annullata la misura cautelare per Filippo Capaldo dopo il recente arresto avvenuto in Spagna. Il nipote del boss Michele Zagaria era stato fermato a Tenerife. L’operazione rientrava in una vasta indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Tuttavia, il magistrato spagnolo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Enrico Tiero, annullata dalla Cassazione l'ordinanza del Riesame Leggi anche: Nipote di Zagaria arrestato Spagna: torna libero Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Estradato dalla Spagna, torna libero dopo 11 mesi: annullata custodia cautelare per 52enne barese; Annullata misura cautelare per nipote di Zagaria. Riesame ribalta l'ordinanza, resta sotto controllo in Spagna; Caso Stagno d’Alcontres, la Cassazione annulla il Riesame: nuova valutazione sui domiciliari per l’ex primario del Policlinico; ’Ndrangheta, Costanza scarcerato: annullata la misura cautelare. Finisce 0-0 tra #Cremonese e #Torino, partita con poche emozioni. Polemiche per una rete annullata nel secondo tempo a Baschirotto. Vince di misura il #Milan che batte 0-1 il #Verona grazie al gol di Rabiot. x.com I granata giocano bene, ma perdono di misura Proteste per il gol del pari annullato al 94° - facebook.com facebook