Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno condiviso il loro primo selfie di coppia sui social media. La foto è stata pubblicata dopo mesi di paparazzate e voci di una relazione tra l’influencer e il pilota della Ferrari. La didascalia non è stata inserita, e la foto mostra i due sorridenti, seduti insieme in un ambiente luminoso. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato in merito alla relazione.

Che i due siano innamorati e felici non è più un mistero da tempo visto che, nonostante manchino ancora dichiarazioni ufficiali da parte di entrambi, da quando sono stati visti insieme per la prima volta al Super Bowl 2026 non si sono mai sottratti più di tanto all’occhio dei fotografi. Fino a pochi giorni fa però le rispettive pagine social erano rimaste immacolate. Nessuna traccia dell’uno e dell’altro nei . A rompere metaforicamente il silenzio è stata, come ci si poteva facilmente immaginare, Kim Kardashian, seppur in modo velato. L’influencer e imprenditrice, infatti, ha pubblicato su Instagram un carosello di foto con la caption «lately» (ultimamente) e lì dopo selfie in solitaria, pose al sole e in aeroporto, ecco spuntare la foto dei due, che appaiono felici e sorridenti in bicicletta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kim Kardashian e Lewis Hamilton, ecco il primo selfie di coppia

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Kim Kardashian Has Lewis Hamilton Over With Her Sisters

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