Merì prende forma la nuova amministrazione | nominata la giunta che affiancherà Giusi Cicciari

Notizia in breve

A Merì è stata nominata la nuova giunta che supporterà il sindaco eletto a maggio. La formazione del nuovo esecutivo si inserisce nella fase successiva alle elezioni amministrative, segnando l’avvio ufficiale del nuovo mandato. La composizione e le deleghe sono state definite, dando così il via alla gestione della città. La procedura è stata completata nelle ultime settimane, con l’obiettivo di avviare l’attività amministrativa.