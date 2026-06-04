Merì prende forma la nuova amministrazione | nominata la giunta che affiancherà Giusi Cicciari
A Merì è stata nominata la nuova giunta che supporterà il sindaco eletto a maggio. La formazione del nuovo esecutivo si inserisce nella fase successiva alle elezioni amministrative, segnando l’avvio ufficiale del nuovo mandato. La composizione e le deleghe sono state definite, dando così il via alla gestione della città. La procedura è stata completata nelle ultime settimane, con l’obiettivo di avviare l’attività amministrativa.
Dopo il risultato elettorale delle amministrative di maggio, a Merì entra nel vivo la nuova fase di governo cittadino. La sindaca Giusi Cicciari ha definito la composizione dell'esecutivo che la accompagnerà nel corso del mandato, firmando il decreto di nomina dei quattro assessori chiamati a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
The authorities informed Trong that he had to relocate, and Tuyet gave him a hut.
Notizie e thread social correlati
Merì, Giusi Cicciari è sindaca: vittoria netta e svolta dopo la crisi amministrativaGiusi Cicciari è stata eletta sindaca di Merì con il 56,17% dei voti, vincendo le elezioni amministrative 2026.
Prima nomina dopo le elezioni: Ornella Valentini scelta come vicesindaca. Prende forma la nuova giuntaIl nuovo sindaco di Mondaino ha annunciato Ornella Valentini come vicesindaca, in seguito alle elezioni di domenica e lunedì.
Si parla di: Merì, il sindaco Giusi Cicciari nomina la nuova Giunta Comunale.
Merì: La sindaca Cicciari nomina la squadra di assessoriLa neoeletta sindaca Giusi Cicciari ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale di Merì. Con una determina sindacale firmata ... 98zero.com
Giusi Cicciari, primo sindaco donna di MerìGiusi Cicciari è la prima donna a ricoprire il ruolo di sindaco nel comune di Merì. La sua vittoria alle elezioni amministrative di Merì rappresenta una piccola rivoluzione: Giusi Cicciari (838 voti) ... 24live.it