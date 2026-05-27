Prima nomina dopo le elezioni | Ornella Valentini scelta come vicesindaca Prende forma la nuova giunta

Notizia in breve

Il nuovo sindaco di Mondaino ha annunciato Ornella Valentini come vicesindaca, in seguito alle elezioni di domenica e lunedì. La nomina rappresenta la prima scelta del nuovo mandato amministrativo. La composizione della giunta si sta definendo con questa decisione. Valentini ricoprirà il ruolo di secondo cittadino nel Comune della Valconca. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal primo cittadino.