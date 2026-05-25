Merì Giusi Cicciari è sindaca | vittoria netta e svolta dopo la crisi amministrativa

Giusi Cicciari è stata eletta sindaca di Merì con il 56,17% dei voti, vincendo le elezioni amministrative 2026. La sua vittoria rappresenta una svolta politica nel centro tirrenico, dopo mesi di crisi amministrativa. La candidata ha ottenuto una maggioranza netta, segnando l'inizio di un nuovo periodo per il Comune. La proclamazione si è conclusa con l'assegnazione della fascia tricolore, confermando il cambio di guida.

Sarà una donna a guidare il Comune di Merì. Le elezioni amministrative 2026 consegnano la fascia tricolore a Giusi Cicciari, che conquista il municipio con il 56,17% dei consensi e apre una nuova fase politica nel centro tirrenico dopo mesi segnati dalla crisi amministrativa seguita alle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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