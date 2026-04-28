Torneo delle Regioni 2026 definiti i quarti di finale | il programma completo

Oggi si sono definiti i quarti di finale del Torneo delle Regioni 2026, con l'esito del sorteggio che ha stabilito il programma completo delle partite. Le squadre qualificate si sfideranno in incontri che si svolgeranno nelle prossime settimane. La fase si svolgerà con otto formazioni divise in quattro incontri, secondo le coppie sorteggiate oggi. Il torneo prosegue con queste sfide per determinare le semifinali e poi il vincitore finale.

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