Herbert avverte Russell | Antonelli è il preferito di Wolff

Herbert ha avvertito Russell che Antonelli è il pilota preferito di Wolff. La Mercedes ha iniziato il campionato del 2026 di Formula 1 con un ritmo molto forte, che al momento sembra mettere in difficoltà gli altri team. La scuderia tedesca ha già mostrato una superiorità evidente nelle prime gare, lasciando poche chances ai rivali di competere per le prime posizioni.

La Mercedes ha aperto il Mondiale 2026 di F1 imponendo un ritmo che, almeno per ora, non sembra lasciare spazio a troppi contendenti. Le prime tre gare hanno delineato uno scenario piuttosto chiaro: la corsa al titolo, salvo sorprese tecniche, è destinata a diventare un affare interno tra George Russell e Kimi Antonelli. Eppure, ciò che sulla carta sembrava scontato si sta rivelando molto più complesso. L’inglese partiva con i favori del pronostico, ma il giovane talento italiano ha già ribaltato le gerarchie in due dei tre weekend disputati, precedendo il compagno sia in qualifica sia in gara. Un segnale forte, rafforzato anche dalla crescente considerazione che Antonelli sta guadagnando all’interno del team.🔗 Leggi su Oasport.it

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