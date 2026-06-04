Mercato Vascone confermato il carcere per il 43enne accusato di aver travolto un operatore con il furgone
Un uomo di 43 anni è stato condannato al carcere dopo aver travolto con il furgone un operatore. La differenza tra la versione dell'indagato e quella ricostruita dagli investigatori è significativa. La decisione è stata confermata in tribunale, dove si è conclusa l’udienza. Il procedimento giudiziario prosegue con ulteriori verifiche sulle circostanze dell’incidente. La sentenza è definitiva e l’uomo dovrà scontare la pena detentiva.
Tra la versione fornita dall'indagato e quella ricostruita dagli investigatori resta una distanza profonda. Da una parte il racconto di chi sostiene di non avere mai avuto l'intenzione di uccidere; dall'altra un quadro accusatorio che descrive una serie di manovre ritenute così pericolose da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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