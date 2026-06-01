Tentato omicidio dopo la lite al Vascone fissata l’udienza di convalida per il 43enne fermato dalla polizia
Un uomo di 43 anni è stato fermato dalla polizia e si trova in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio, in relazione a un episodio avvenuto nel primo pomeriggio di sabato nell’area del mercato del Vascone, in via Catania. L’udienza di convalida del fermo è programmata per il 3 giugno davanti al Gip di Messina.
È fissata per il 3 giugno davanti al Gip di Messina Salvatore Pugliese, l’udienza di convalida del fermo per il 43enne accusato di tentato omicidio dopo un grave episodio avvenuto nel primo pomeriggio di sabato nell’area del mercato del Vascone, in via Catania.Secondo quanto ricostruito dagli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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