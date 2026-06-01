Tentato omicidio dopo la lite al Vascone fissata l’udienza di convalida per il 43enne fermato dalla polizia

Notizia in breve

Un uomo di 43 anni è stato fermato dalla polizia e si trova in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio, in relazione a un episodio avvenuto nel primo pomeriggio di sabato nell’area del mercato del Vascone, in via Catania. L’udienza di convalida del fermo è programmata per il 3 giugno davanti al Gip di Messina.