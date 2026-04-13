Le indagini sull’operatore della Croce Rossa coinvolto in un caso di cinque decessi di anziani proseguono con attenzione. Le intercettazioni telefoniche, che contengono riferimenti diretti alle morti, sono state decisive nel procedimento legale. Il tribunale ha deciso di proseguire con le verifiche, tenendo conto di queste conversazioni come elementi chiave nel fascicolo. La posizione dell’indagato viene ora valutata in relazione alle prove raccolte.

Le intercettazioni telefoniche con riferimenti espliciti alle morti hanno convinto il tribunale a mandarlo in carcere preventivamente Sono state le intercettazioni telefoniche a convincere la giudice per le indagini preliminari Ilaria Rosati a disporre la custodia cautelare in carcere per Luca Spada, soccorritore 27enne della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, in provincia di Forlì, in Emilia-Romagna. Nella richiesta di arresto la procura ha inserito molti dialoghi che secondo gli investigatori dimostrerebbero in maniera inequivocabile le intenzioni di Spada, arrestato sabato perché accusato dell’omicidio volontario di almeno cinque persone morte durante i trasporti in ambulanza tra febbraio e novembre del 2025.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa si sa delle indagini sull’operatore della Croce Rossa accusato di aver ucciso cinque anziani

Cinque anziani morti sull’ambulanza a Forlì: operatore della Croce rossa indagato per omicidio plurimoCinque anziani deceduti in ambulanza durante il trasferimento dalle loro case all’ospedale, tra febbraio e fine estate 2025.

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