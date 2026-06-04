Il Napoli sta valutando quattro possibili acquisti per la prossima stagione. La società ha avviato discussioni con il tecnico Allegri e il direttore sportivo Manna per definire le strategie di mercato. Le trattative sono in corso e coinvolgono diversi giocatori, senza dettagli sui nomi specifici. La squadra lavora per rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Il Napoli prepara il mercato della prossima stagione con un dialogo già fitto tra Massimiliano Allegri e Giovanni Manna. L’ufficialità del nuovo allenatore non è ancora arrivata, ma il lavoro tecnico sarebbe già cominciato. Il club azzurro vuole arrivare alla fase calda dell’estate con idee chiare. La rosa va completata in alcuni ruoli chiave. Non è prevista una rivoluzione totale, ma interventi mirati per aumentare qualità, alternative e profondità. Secondo Il Corriere dello Sport, i contatti tra Allegri e Manna sarebbero ormai quotidiani. L’obiettivo è individuare i profili più adatti al nuovo progetto e trasformare le valutazioni in operazioni concrete. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Mercato Napoli, quattro nomi per Allegri e Manna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il mercato si avvicina: tre colpi per Allegri e per far rimanere il Milan competitivo

Notizie e thread social correlati

Calcio Napoli, obiettivo mercato: Allegri e Manna valutano un difensore dalla Serie AIl Calcio Napoli sta valutando un difensore della Serie A, con Allegri e Manna che seguono il profilo di Mario Gila della Lazio.

Calciomercato Napoli: i quattro colpi per tornare a vincere lo Scudetto. Piano definito per Manna verso l’estate! Tutti i nomiIl calciomercato del Napoli si concentra su quattro acquisti principali in vista della prossima stagione.

Temi più discussi: Le mosse del Napoli sul mercato: cosa succederà con Allegri. Spuntano i primi nomi; Dal modulo all'eredità lasciata da Conte: come giocherà il Napoli di Allegri; Calciomercato Napoli, caccia all'erede di Di Lorenzo: torna anche Juanlu Sanchez; Allegri pensa ai primi rinforzi per il nuovo Napoli: Rabiot e Saelemaekers nella lista. Piace Gila.

Le mosse del #Napoli sul mercato: cosa succederà con #Allegri. Spuntano i primi nomi x.com

[Di Marzio] Un mese fa, quando Conte ha deciso di andare via, il Napoli ha contattato Allegri. Un accordo iniziale è stato poi raggiunto la scorsa settimana, prima di Milan - Cagliari. reddit

Mercato Napoli, quattro colpi per Allegri: Rabiot guida la listaIl Napoli prepara quattro rinforzi per Allegri: Rabiot, Gila, Dodô e Kovar tra gli obiettivi di mercato per costruire una squadra competitiva. europacalcio.it

NEWS NM - Napoli, c'è una lunga lista di mercato: i nomi di questa estate roventeNAPOLI - Il Napoli vuole continuare a regalare gioie ai tifosi. Nonostante l’addio di Antonio Conte e la delusione dei partenopei, la società è decisa a fare meglio. Senza dubbio deve molto al tecnico ... napolimagazine.com