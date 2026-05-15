Calciomercato Napoli | i quattro colpi per tornare a vincere lo Scudetto Piano definito per Manna verso l’estate! Tutti i nomi
Il calciomercato del Napoli si concentra su quattro acquisti principali in vista della prossima stagione. La dirigenza ha definito un piano che coinvolge diversi giocatori, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e puntare allo Scudetto. Nei prossimi mesi si attendono sviluppi sui nomi individuati, mentre il direttore sportivo si prepara a definire le trattative. La strategia è in fase avanzata, con alcune operazioni che potrebbero concretizzarsi già prima dell’inizio dell’estate.
Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! Van der Sar non ha dubbi: «Alisson top per la Juventus. Yildiz può diventare un nuovo eroe per i tifosi, un po’ come lo è stato Del Piero» Cardinale rompe il silenzio: «Nelle ultime cinque partite stiamo gettando al vento la stagione, nessuno è contento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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