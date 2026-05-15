Calciomercato Napoli | i quattro colpi per tornare a vincere lo Scudetto Piano definito per Manna verso l’estate! Tutti i nomi

Il calciomercato del Napoli si concentra su quattro acquisti principali in vista della prossima stagione. La dirigenza ha definito un piano che coinvolge diversi giocatori, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e puntare allo Scudetto. Nei prossimi mesi si attendono sviluppi sui nomi individuati, mentre il direttore sportivo si prepara a definire le trattative. La strategia è in fase avanzata, con alcune operazioni che potrebbero concretizzarsi già prima dell’inizio dell’estate.

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