La Juventus sta valutando un possibile trasferimento di Carlos Augusto, difensore brasiliano attualmente all’Inter, nel caso in cui parta Cambiaso. Augusto desidera avere più spazio in campo e potrebbe essere un obiettivo per i bianconeri. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono sviluppi sul futuro del giocatore e sulla possibile operazione di mercato.

. Il terzino brasiliano dell’Inter vuole giocare di più. Le grandi manovre della Juventus in vista del mercato estivo potrebbero presto coinvolgere anche le corsie esterne. Qualora l’azzurro Andrea Cambiaso dovesse essere ceduto all’estero — con il Barcellona fortemente interessato in Spagna e diversi top club di Premier League alla finestra — i bianconeri avrebbero già individuato il sostituto ideale in Carlos Augusto, esterno sinistro (o destro all’occorrenza) brasiliano classe 1999 in forza all’Inter. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Come riportato da “La Stampa”, il giocatore è legato ai nerazzurri fino a giugno 2028, ma non ha ancora rinnovato il contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve su Carlos Augusto se parte Cambiaso: la situazione

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INTER GENOA 2-0 CARLOS AUGUSTO DOPO IL BODO CI VOLEVA!

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