Sul fronte della Juventus, ci sono aggiornamenti rilevanti riguardo al futuro di un laterale della squadra e della Nazionale italiana. La situazione si sta delineando con dettagli che potrebbero portare a sviluppi significativi durante l’estate. La posizione della società in merito a questa trattativa è al momento al centro dell’attenzione, mentre le dinamiche tra le parti coinvolte continuano a evolversi.

Novità importantissime sul futuro del laterale della Juventus e della Nazionale italiana: ne vedremo delle belle in estate. In questa stagione ha alternato prestazioni positive ad altre meno esaltanti, ma Andrea Cambiaso rimane un punto fermo della Juventus e di Luciano Spalletti. In ogni caso, il futuro del laterale originario di Genova potrebbe riservare grandi colpi di scena nonostante il contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2029. Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it Cambiaso, infatti, piace tantissimo al Milan in vista del prossimo anno: lo riferisce in queste ore il “QS”, secondo cui l’allenatore Max Allegri farebbe carte false pur di allenarlo in rossonero e di farne il titolare della fascia sinistra del Milan.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan forte su Cambiaso, la posizione della Juve: cosa sta succedendo

Notizie correlate

Rinnovo Vlahovic, il nodo principale riguarda le commissioni per gli agenti. Che cosa sta succedendo e la posizione della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, il nodo principale riguarda le commissioni per i suoi procuratori.

Il Milan può beffare la Juve per Lewandowski: cosa sta succedendoIl futuro di Robert Lewandowski rischia di riservare grandissime sorprese la prossima estate: ecco tutti i dettagli.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Cambiaso al Milan: per Allegri sarebbe il colpo perfetto per le fasce. Numeri, stipendio e costo; Cambiaso al Milan | per Allegri sarebbe il colpo perfetto per le fasce Numeri stipendio e costo; Sirene bianconere a Zingonia: la Juventus mette gli occhi su Bernasconi.

Juve, Cambiaso piace al Milan: lo vuole AllegriAndrea Cambiaso, terzino sinistro classe 2000 della Juventus e della nazionale azzurra, potrebbe presto finire nella lista della spesa del Milan in vista della prossima stagione. Come riportato ... tuttojuve.com

Maignan bianconero, Thuram rossonero e...: Milan-Juve, sliding doors per 6Sei storie di mercato che avrebbero potuto finire in modo diverso: da Tomori che rifiuta i bianconeri a David seguito da Moncada ... gazzetta.it

Il Milan guarda al futuro e punta forte su Leon #Goretzka La concorrenza non manca, ma al momento il Milan sembra essere in vantaggio rispetto agli altri club interessati x.com

Il Milan guarda al futuro e punta forte su Leon Goretzka La concorrenza non manca, ma al momento il Milan sembra essere in vantaggio rispetto agli altri club interessati - facebook.com facebook