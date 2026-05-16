Sul fronte del mercato dell’Inter si diffonde la notizia di un possibile interesse per un attaccante francese, proposto di recente a un club spagnolo. La trattativa coinvolge il nome di un giocatore di 19 anni, attualmente in forza a una squadra francese. La notizia è stata riportata da un noto giornalista sportivo, che ha evidenziato come il giocatore possa essere un’opzione per la squadra nerazzurra. Seguiranno aggiornamenti sulle eventuali sviluppi di questa trattativa.

Rinnovo De Vrij, ecco il piano dell’Inter: prolungamento in vista per blindare la difesa di Chivu. Le cifre Mercato Inter, Nico Paz resta il primo obiettivo, ma attenzione alla suggestione dalla Premier League: spunta l’idea Foden Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Inter Women, dopo la Champions c’è il colpo Le Bihan? Forte interesse per la francese della Lazio Inter Primavera ai playoff: decisiva la vittoria contro il Genoa. Il resoconto del match Lazio Inter, c’è spazio anche per Mosconi. Debutto in Serie A per il classe 2007 Settore Giovanile Inter, rimonta dell’Under 16 che passa il turno e prima sfida ok per l’Under 15: i risultati della settimana Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Matteo Moretto sul mercato dell’Inter: «Occhio a Koné: proposto all’Atletico»

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