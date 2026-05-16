Matteo Moretto sul mercato dell’Inter | Occhio a Koné | proposto all’Atletico

Da internews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del mercato dell’Inter si diffonde la notizia di un possibile interesse per un attaccante francese, proposto di recente a un club spagnolo. La trattativa coinvolge il nome di un giocatore di 19 anni, attualmente in forza a una squadra francese. La notizia è stata riportata da un noto giornalista sportivo, che ha evidenziato come il giocatore possa essere un’opzione per la squadra nerazzurra. Seguiranno aggiornamenti sulle eventuali sviluppi di questa trattativa.

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