Il centrocampista, attualmente in forza alla squadra, si appresta a lasciare il club durante la prossima estate. Secondo quanto riferito da fonti vicine al giocatore, ci sono possibilità di trasferimento in Premier League o di un ritorno in Italia, con interessamenti di due club di Serie A. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane, mentre si fanno sempre più insistenti le voci sulla sua futura destinazione.

di Lorenzo Vezzaro Frattesi Inter, il centrocampista verso la Premier League o il ritorno in Serie A tra Roma e Napoli. I dettagli sull’ormai prossimo addio. Il futuro di Davide Frattesi sarà lontano da Milano. Nonostante le aspettative della scorsa estate, l’avventura del centrocampista ex Sassuolo in nerazzurro è giunta ai titoli di coda. A confermare lo scenario è l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale di Fabrizio Romano, spiegando come il giocatore non sia mai riuscito a integrarsi pienamente nei piani tattici di Cristian Chivu. Tra qualche acciacco fisico di troppo e una concorrenza spietata, il minutaggio ridotto ha spinto le parti verso una separazione che appare ormai inevitabile per il bene di tutti.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Inter, Matteo Moretto annuncia l’addio definitivo in estate. Tutti i dettagli

Notizie correlate

Frattesi Inter, spunta l’indiscrezione a sorpresa di Moretto: il centrocampista può lasciare in estateLewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Pio Esposito Inter,...

Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione a centrocampo? Due Top nerazzurri vicini all’addio: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il centrocampo nerazzurro si prepara a una grande rivoluzione: sono due i giocatori vicinissimi all’addio Il...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Moretto: Occhio a Frattesi-Roma. L’Inter ascolta offerte e sarà un nome che in estate…; Frattesi può lasciare l’Inter: Moretto rivela il club in agguato per il centrocampista; Moretto: Un club di Serie A non ha mai smesso di seguire Frattesi, ma dipende tutto dall'Inter; Frattesi, l'Inter prenderà in considerazione eventuali offerte in estate. Occhio alla Roma.

Moretto: Frattesi-Inter, addio scritto: due club si sono già mossi. E in Premier…Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione su Davide Frattesi che in estate lascerà l'Inter ... msn.com

Frattesi Inter, scenario aperto: secondo Moretto i nerazzurri possono cederlo nella sessione estiva! Le ultimissimeFrattesi Inter, scenario aperto: secondo Moretto i nerazzurri possono cederlo nella sessione estiva! Le ultimissime ... calcionews24.com

30 presenze, 1084 minuti giocati e zero gol. Questo il bottino di Frattesi nella stagione 2025/26. La sua stagione è iniziata in salita, a causa di un intervento d'ernia a cui si è sottoposto in estate, ma Chivu gli aveva espresso fiducia, durante l'estate. In teoria s - facebook.com facebook

Torna l’Inter Legend Quiz Barella Esposito Frattesi Chi vince Fate le vostre previsioni @play_eFootball x.com