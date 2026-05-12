Ultimissime Inter LIVE | Solet dà priorità ai nerazzurri svelato il budget per il mercato estivo Intanto Thuram torna ad allenarsi in gruppo

Da internews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, il club nerazzurro ha deciso di concentrare le proprie risorse sui giocatori provenienti dalla squadra rivale, con un budget definito per il mercato estivo. Nel frattempo, il calciatore Thuram ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo di assenza. Queste sono le principali novità riguardanti la squadra, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

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Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 12 MAGGIO. Solet mette l’Inter in cima alla lista delle proprie preferenze: attesa per gli sviluppi con l’Udinese. Solet dell’Udinese guarda a Milano: l’Inter resta la destinazione preferita. I nerazzurri possono stringere la presa Buona notizia alla vigilia della finale di Coppa Italia: Thuram torna ad allenarsi col gruppo! Nulla da fare per Calhanoglu.🔗 Leggi su Internews24.com

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