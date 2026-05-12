Ultimissime Inter LIVE | Solet dà priorità ai nerazzurri svelato il budget per il mercato estivo Intanto Thuram torna ad allenarsi in gruppo

Nelle ultime ore, il club nerazzurro ha deciso di concentrare le proprie risorse sui giocatori provenienti dalla squadra rivale, con un budget definito per il mercato estivo. Nel frattempo, il calciatore Thuram ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo di assenza. Queste sono le principali novità riguardanti la squadra, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

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