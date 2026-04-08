Mercato Inter quale sarà il futuro di Pavard? La scelta è stata già presa! Ecco tutti i dettagli

Il futuro di Benjamin Pavard nel mercato dell'Inter è stato deciso. Dopo le recenti trattative, si conosce già se il difensore resterà al Marsiglia o tornerà in nerazzurro. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così le speculazioni sulle prossime mosse di mercato. Ora si attendono eventuali annunci ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Inter News 24 Mercato Inter, deciso quale sarà il futuro di Benjamin Pavard: resterà al Marsiglia o tornerà in nerazzurro? Ecco la risposta. Il futuro di Benjamin Pavard appare sempre più lontano dalla Provenza. Il difensore francese, trasferitosi la scorsa estate dall’ Inter all’ Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, non verrà confermato dal club francese. Nonostante la cifra pattuita potesse inizialmente sembrare congrua al valore del calciatore, l’annata deludente ha cambiato radicalmente i piani dell’OM. Secondo quanto riportato da RMC Sport, la decisione della dirigenza sarebbe ormai definitiva: il nazionale francese non farà parte del progetto tecnico della prossima stagione, indipendentemente dal piazzamento finale della squadra in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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