L’Inter ha in programma di cedere giocatori come Frattesi, Asllani e Pavard per ottenere un ingente ricavo. La strategia riguarda principalmente la vendita di alcuni elementi della rosa per generare liquidità da reinvestire sul mercato. La società sta valutando le offerte e le trattative in corso per definire le cessioni dei tre calciatori. Le operazioni sono parte di un piano volto a rafforzare la situazione finanziaria del club.

Inter News 24 Inter, la dirigenza nerazzurra pianifica le cessioni di Frattesi, Asllani e Pavard con l’obiettivo di incassare un importante tesoretto. Il mercato in uscita dell’Inter comincia a delinearsi con grande chiarezza per finanziare i prossimi colpi in entrata. Ci sono già tre giocatori in casa Inter praticamente certi di essere ceduti e che oggi Tuttosport individua in Davide Frattesi, Benjamin Pavard e Kristjan Asllani, gli ultimi due di ritorno dai rispettivi prestiti. In tutto possono portare un tesoretto da 40-50 milioni di euro. Una cifra considerevole che permetterebbe ad Ausilio e Marotta di ristrutturare la rosa secondo le nuove linee guida della società, sacrificando quegli elementi che non rientrano più nei piani tecnici o che spingono per trovare maggior minutaggio altrove. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Da Frattesi ad Asllani fino a Pavard, l’Inter pensa alle loro cessioni per un ricco tesoretto: i dettagli

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