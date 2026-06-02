Da Frattesi ad Asllani fino a Pavard l’Inter pensa alle loro cessioni per un ricco tesoretto | i dettagli

Da internews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Inter ha in programma di cedere giocatori come Frattesi, Asllani e Pavard per ottenere un ingente ricavo. La strategia riguarda principalmente la vendita di alcuni elementi della rosa per generare liquidità da reinvestire sul mercato. La società sta valutando le offerte e le trattative in corso per definire le cessioni dei tre calciatori. Le operazioni sono parte di un piano volto a rafforzare la situazione finanziaria del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 Inter, la dirigenza nerazzurra pianifica le cessioni di Frattesi, Asllani e Pavard con l’obiettivo di incassare un importante tesoretto. Il mercato in uscita dell’Inter comincia a delinearsi con grande chiarezza per finanziare i prossimi colpi in entrata. Ci sono già tre giocatori in casa Inter praticamente certi di essere ceduti e che oggi Tuttosport individua in Davide Frattesi, Benjamin Pavard e Kristjan Asllani, gli ultimi due di ritorno dai rispettivi prestiti. In tutto possono portare un tesoretto da 40-50 milioni di euro. Una cifra considerevole che permetterebbe ad Ausilio e Marotta di ristrutturare la rosa secondo le nuove linee guida della società, sacrificando quegli elementi che non rientrano più nei piani tecnici o che spingono per trovare maggior minutaggio altrove. 🔗 Leggi su Internews24.com

da frattesi ad asllani fino a pavard l8217inter pensa alle loro cessioni per un ricco tesoretto i dettagli
© Internews24.com - Da Frattesi ad Asllani fino a Pavard, l’Inter pensa alle loro cessioni per un ricco tesoretto: i dettagli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter, da Asllani ai fratelli Carboni da Pavard a Massolin: il punto sui prestitiDurante le ultime settimane, il club ha concluso diversi accordi di prestito per rafforzare la rosa.

Cessioni Inter, Frattesi resta nel mirino della Juventus: ma la trattativa è complicata da due fattori!La Juventus mostra interesse per il centrocampista dell'Inter, e si parla di un possibile trasferimento di Frattesi.

Temi più discussi: Inter, non solo rinforzi. C’è la lista per fare cassa; Inter, da Frattesi ad Asllani e Pavard: le possibile uscite. Stankovic nodo centrale: le novità; Inter, due pesantissimi addii: chi lascia i nerazzurri | Libero Quotidiano.it; Che lavoro da fare a centrocampo! Inter, i dettagli faranno la differenza.

da frattesi ad asllaniTS - Frattesi, Asllani e Pavard: in ballo 50 milioni di tesorettoI tre giocatori sono nella lista delle cessioni e possono aumentare la disponibilità economica in mano alla dirigenza per le operazioni in entrata ... fcinternews.it

da frattesi ad asllaniFrattesi, Asllani e Pavard sul mercato: Inter, può arrivare un tesoretto prezioso da 40-50 milioni!Le tre cessioni potrebbero fruttare una cifra importante per i nerazzurri. Carlos Augusto resta: presto il rinnovo del contratto ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web