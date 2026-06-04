Nel Rapporto di Sostenibilità 2025 di Barilla si evidenzia la riduzione del packaging delle tagliatelle, che ha portato a un risparmio di 150 tonnellate di cartone. La modifica ha anche causato una diminuzione del 20% delle emissioni di CO2 associate al trasporto. Il documento riporta inoltre l’obiettivo di diminuire l’uso di zuccheri e aumentare l’impiego di energie rinnovabili nei processi produttivi.

Il ridimensionamento del packaging delle tagliatelle, che ha portato a un risparmio di 150 tonnellate di cartone e una riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica legate al trasporto. I vasetti per i sughi pronti realizzati con circa il 65% di vetro riciclato. L’utilizzo di farina di grano tenero da agricoltura rigenerativa per i biscotti Buongrano. I progetti di inserimento di persone con autismo in alcuni stabilimenti. Sono alcune delle “storie di sostenibilità” contenute nel Rapporto di Sostenibilità 2025 del Gruppo Barilla, presentato in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. La rendicontazione arriva all’indomani... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Meno zuccheri, più rinnovabili: cosa emerge dal Rapporto di Sostenibilità 2025 di Barilla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sostenibilità, i dati 2025: emissioni in calo e meno infortuniNel 2025 le emissioni di gas serra sono diminuite del 17%, mentre gli infortuni sul lavoro sono calati del 65%.

Cap, un 2025 di transizione green: “Più rinnovabili, minori consumi”Nel corso del 2025, si è assistito a un cambiamento nel settore energetico, con un aumento delle fonti rinnovabili e una riduzione dei consumi...

Meno zuccheri, più rinnovabili: cosa emerge dal Rapporto di Sostenibilità 2025 di BarillaNel Rapporto di Sostenibilità emerge l’attenzione per il profilo nutrizionale dei prodotti: l’89% dei volumi venduti ha un contenuto massimo di 5 grammi di zucchero per porzione, il 90% non supera gli ... tpi.it

'In Italia emissioni in aumento nel 2025, meno rinnovabili'Il 2025 segna un punto critico per l'Italia: secondo quanto emerge dal rapporto Cer sulla transizione energetica, quest'anno le emissioni italiane tornerebbero a salire, con un calo della quota ... ansa.it