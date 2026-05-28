Nel 2025 le emissioni di gas serra sono diminuite del 17%, mentre gli infortuni sul lavoro sono calati del 65%. Gli investimenti in progetti green sono saliti dal 14% al 63%. L'uso di energia rinnovabile è cresciuto del 6,7%, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici.

Investimenti green dal 14% al 63%, energia rinnovabile a +6,7%, consumi energetici -17%, giorni persi per infortunio -65%. Questi in estrema sintesi i risultati più significativi della Dichiarazione di Sostenibilità 2025, redatta secondo gli standard europei, certificata da una società di revisione indipendente e approvata dall'Assemblea dei Soci. I dati riguardano tutte le società del Gruppo. Gli investimenti in attività legate alla transizione energetica quadruplicano, passando dal 14% al 63% del totale, trainati dall'ingresso nel settore eolico con l'acquisizione di Eolica PM, società titolare di un parco eolico operativo da 51,75 MW, situato nei comuni di Morcone e Pontelandolfo, in Campania. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, i dati 2025: emissioni in calo e meno infortuni

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Estra accelera sulla sostenibilità: emissioni in calo e investimenti green quadruplicati

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Ho visto il rapporto ESG di Pony.ai del 2025 reddit