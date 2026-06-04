Memorie politiche che parlano al presente
A Vallo della Lucania nel 1932, un bambino di sei anni racconta al padre che i bambini scambiano parole tra loro dopo scuola. La scena si inserisce in un contesto storico e politico più ampio, ma il racconto si focalizza su un episodio di vita quotidiana. La narrazione richiama ricordi di un passato che si collega ai temi del presente, senza approfondimenti o commenti. La notizia si basa su un episodio di testimonianza storica, senza riferimenti a eventi specifici o figure pubbliche.
A Vallo della Lucania, un giorno del 1932, un bambino di sei anni, tornato a casa da scuola, a testimoniare che i bambini parlano tra di loro, chiede al padre:. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Bombshell Epstein Audio PROVES Israel Involvement
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