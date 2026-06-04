Un cimitero antico, ormai nascosto da vegetazione e rovi, è diventato quasi irraggiungibile. Le strutture sono coperte di muschio e sterpaglie, rendendo difficile l’accesso e la conservazione. Le tombe, che conservano memorie di passato, sono in stato di abbandono. La presenza di piante e arbusti ha reso il sito quasi invisibile, minacciando la perdita di un patrimonio storico e culturale. Nessun intervento è stato segnalato per il recupero o la tutela del luogo.

Un antico cimitero dimenticato, che ancora custodisce storie e vissuti, ma che ormai è coperto dalla vegetazione e reso pressochè inaccessibile da rovi e sterpaglie. In via Buzzoni-Nigra, poco lontano dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, con l’insegna a sua volta semi-nascosta dalle fronde degli alberi, ci sono i resti di quello che un tempo era il camposanto di Mezzate, frazione decentrata di Peschiera dove l’abitato sconfina nelle campagne. Sono stati dapprima Giuseppe Gerosa Brichetto, quindi Sergio Leondi, esperti di storia locale, a cercare di ricostruire il passato di questo luogo, il cui nucleo primigenio risale al Settecento. Minuscolo e cinto da mura, fino al 1916 è stato l’ultima dimora della gente del paese; in quell’anno, il 15 luglio, il sito divenne di proprietà privata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’antico cimitero ’sepolto’. Il simbolo che scompare: "Uno scrigno di memorie che deve essere salvato"

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Boggy Creek Masonic Cemetery: Guided Tour with the Caretaker. Austin, Texas History.

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