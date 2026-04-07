antigone arriva a milano | al teatro blu una riscrittura che parla al presente

Il 17 aprile al Teatro Blu di Milano debutta lo spettacolo Antigone, scritto e diretto da Antonio Roma e prodotto da Rise Up. La produzione presenta una riscrittura dell’opera classica rivolta al pubblico contemporaneo, con una messa in scena che tiene conto delle sensibilità attuali. La rappresentazione si svolge in un teatro milanese e coinvolge un cast di attori professionisti. La pièce sarà in programmazione per un periodo limitato.

Il 17 aprile debutta al Teatro Blu Antigone, spettacolo scritto e diretto da Antonio Roma e prodotto da Rise Up. Un lavoro intenso e radicale che porta sulla scena una delle tragedie più note della classicità, trasformandola in un racconto urgente e profondamente contemporaneo.Quella proposta da Rise Up non è una semplice rilettura del mito, ma una vera e propria riscrittura che affonda le radici nel nostro tempo. Antigone diventa così una storia che parla al presente, attraversata da guerre, propaganda e informazione costante, dove il confine tra giustizia e potere si fa sempre più fragile. La protagonista non è più un’eroina distante, ma una ragazza di oggi, che decide di disobbedire per compiere un gesto semplice e necessario: dare sepoltura al fratello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Medea parla al presente: grande apertura per Bottega Xnl – Fare Teatro 2026Il pubblico delle grandi occasioni ha applaudito e si e` emozionato, lunedi` sera a Xnl Piacenza, in occasione dell’evento speciale “Aspettando Medea.

Salerno, “La piccola Antigone” al Teatro delle ArtiSi avvia verso la conclusione la rassegna “Fo Teatro”, dedicata alla scena contemporanea e al teatro di ricerca.