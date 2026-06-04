Meloni | sono sconvolta | Fare piena luce sull’omicidio in Calabria L’Italia non arretra
Il governo ha espresso la volontà di fare piena luce sull’omicidio di quattro braccianti avvenuto in Calabria. La vicenda, che ha portato alla morte di lavoratori bruciati vivi, ha suscitato reazioni politiche e sindacali. La premier ha dichiarato che l’Italia non arretra e che si procederà con tutte le indagini necessarie. La notizia ha attirato l’attenzione sui problemi di sicurezza e condizioni di lavoro nella regione.
L’orrore per i quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara diventa caso politico e sindacale. Dopo i primi fermi, la premier Giorgia Meloni (foto), che si dice "sconvolta", parla di "passo importante verso l’accertamento della verità" e promette che l’Italia "non arretra davanti alla violenza e alla barbarie". Venerdì a Reggio Calabria il ministro del Lavoro Marina Calderone presiederà un vertice istituzionale con Regione, prefetti, Ispettorato del lavoro, carabinieri e tecnici del Ministero per fare il punto su controlli, prevenzione e nuove misure contro caporalato e sfruttamento agricolo. Intanto i sindacati alzano il livello dello scontro. Sabato la Cgil manifesterà ad Amendolara, nel luogo della strage. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Giorgia Meloni si è detta sconvolta dall'orribile omicidio dei quattro braccianti pakistani in Calabria. Sì perché lei pensava che i migranti potessero solo affogare e invece, vedi a volte, possono pure bruciare. #amendolara #caporalato #3giugno2026 #chilhavist x.com
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