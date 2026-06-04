Meloni | sono sconvolta | Fare piena luce sull’omicidio in Calabria L’Italia non arretra

Notizia in breve

Il governo ha espresso la volontà di fare piena luce sull’omicidio di quattro braccianti avvenuto in Calabria. La vicenda, che ha portato alla morte di lavoratori bruciati vivi, ha suscitato reazioni politiche e sindacali. La premier ha dichiarato che l’Italia non arretra e che si procederà con tutte le indagini necessarie. La notizia ha attirato l’attenzione sui problemi di sicurezza e condizioni di lavoro nella regione.