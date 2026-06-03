Il governo esprime dolore per l'omicidio di quattro braccianti in Calabria. La premier ha dichiarato che l'evento ha colpito profondamente l'intera nazione. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'omicidio, senza fornire dettagli specifici al momento. Non sono stati resi noti i nomi delle vittime o le motivazioni dell'atto violento. La notizia ha suscitato reazioni di condanna da parte di diverse forze politiche e associazioni.

Meloni sconvolta dall'omicidio dei braccianti in Calabria. "L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. La notizia dei primi fermi, resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza dell'area in cui si sono svolti i fatti, rappresenta un passo importante verso l'accertamento della verità e delle responsabilità. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post sui social. "L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie: è fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia", aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Fare piena luce". Strage braccianti, Meloni sconvolta dall'omicidio

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