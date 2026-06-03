Giorgia Meloni ha condannato l’omicidio di quattro braccianti ad Amendolara, in provincia di Cosenza, uccisi bruciati vivi. La premier ha dichiarato che l’Italia non arretra davanti a violenza e barbarie e ha chiesto di fare piena luce sull’accaduto. L’episodio ha suscitato reazioni ufficiali e richieste di approfondimenti. Le autorità stanno indagando per chiarire le responsabilità e fare piena luce sui fatti.

Arriva la condanna di Giorgia Meloni dopo l’uccisione di quattro braccianti, bruciati vivi, ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Per gli omicidio sono subito stati fermati due sospetti, di origine pakistana. “L’orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. La notizia dei primi fermi, resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza dell’area in cui si sono svolti i fatti, rappresenta un passo importante verso l’accertamento della verità e delle responsabilità. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Braccianti uccisi ad Amendolara, Meloni: “Italia non arretra davanti a violenza e barbarie, fare piena luce”

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