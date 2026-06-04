meloni le donne il voto e la rabbia progressista

La sinistra ha criticato un video di Fratelli d’Italia pubblicato per il 2 giugno. La polemica si concentra sul contenuto del video, che mostra immagini di donne e simboli patriottici. La reazione ha portato a discussioni online e commenti pubblici. Nessuna dichiarazione ufficiale ha chiarito le motivazioni precise dietro le critiche. La discussione si è concentrata sulla rappresentazione delle donne e sul messaggio trasmesso dal video.

C’è qualcosa di profondamente rivelatore nella polemica che la sinistra ha scatenato contro il video realizzato da Fratelli d’Italia per il 2 giugno. Uno spot di pochi minuti che racconta il primo voto delle donne nel 1946, il lungo cammino dell’emancipazione femminile e il traguardo storico raggiunto nel 2022 con l’arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Una storia che dovrebbe unire. E invece divide. Perché la protagonista finale di quella storia non è una donna di sinistra. Il cortometraggio “Il futuro ha bisogno di voi” racconta la vicenda simbolica di Teresa, giovane sposa e madre, che nel 1946 è indecisa se andare alle urne («se finora hanno fatto a meno del mio voto, possono continuare senza»). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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