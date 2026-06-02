Ottant'anni fa, le donne italiane entrano finalmente nella storia democratica della Nazione. Nel 1946, prima con le elezioni amministrative del 10 marzo e poi con il referendum del 2 giugno, le nostre nonne e le mostre madri conquistavano il diritto di scegliere il proprio futuro. Fratelli d'Italia ha deciso di celebrare questo momento fondante dell'identità nazionale con una formula innovativa: uno short film, interpretato da attori professionisti in alcuni borghi storici del Lazio, arricchito con immagini originali dell'epoca. La protagonista del cortometraggio è Teresa, una giovane donna, sposa e madre. La radio, il cinegiornale, i manifesti, la gente per strada: tutto le ricorda di quello che sta per accadere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Meloni.

© Iltempo.it - Dalle prime donne al voto a Giorgia Meloni premier. Il docufilm di FdI per gli 80 anni della Repubblica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roberto Vannacci: spiego le ragioni del voto di fiducia al governo e il NO agli aiuti all'Ucraina

Notizie e thread social correlati

Una mostra per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e il primo voto alle donneVenerdì 29 maggio alle ore 11 si terrà l’inaugurazione di una mostra presso i Portici della Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia a Fasano.

Bertinoro festeggia gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne con Vito MancusoA Bertinoro si celebra l’80° anniversario del diritto di voto alle donne e della Repubblica con un evento dedicato alle amministratrici pubbliche.

Temi più discussi: La Repubblica fatta dalle donne; Il mio videomessaggio in occasione del Festival del Lavoro 2026; Si celebrano gli 80 anni del voto alle donne; Dopo la conquista le donne oggi rinunciano al voto: In politica mosche bianche, il patriarcato picchia duro.

Roma celebrano gli 80 anni della Repubblica Italiana con la tradizionale parata del 2 giugno lungo via dei Fori Imperiali, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. Le celebrazioni si sono aperte all’Alt x.com

Lo spot di FdI dove le donne del 1946 sognano Giorgia Meloni e decidono di andare a votareUno video pubblicato da Fratelli d'Italia si concentra sul 2 giugno 1946, e in particolare su una donna che sembra intenzionata a non votare al referendum ... fanpage.it

Dalle prime donne al voto a Giorgia Meloni premier. Il docufilm di FdI per gli 80 anni della RepubblicaOttant'anni fa, le donne italiane entrano finalmente nella storia democratica della Nazione. Nel 1946, prima con le elezioni amministrative del 10 marzo e poi con il referendum del 2 giugno, le nostre ... iltempo.it