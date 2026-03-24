Una mobilitazione inaspettata e sorprendente, quella per il referendum Costituzionale sulla riforma della Giustizia, che ha portato alle urne il 58,9% degli italiani, che in maggioranza hanno scelto per il No. Secondo il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli i 14,5 milioni di italiani che hanno scelto di bocciare la riforma del governo sono una grande speranza “che si sia interrotto quel declino di partecipazione che ha portato a percentuali di affluenza bassissime a tutte le ultime tornate elettorali”. Ma ad aprirsi, per il campo progressista, c’è anche l’incognita dell’unità della coalizione, su cui, sottolinea Patuanelli, si lavora già ogni giorno in Parlamento. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dopo il No al referendum, il Sì alla coalizione progressista. La strada verso il voto secondo Patuanelli (M5S)

Articoli correlati

Prima il programma, poi la scelta del leader. Il futuro del campo progressista spiegato da Patuanelli (M5S)Una mobilitazione inaspettata e sorprendente, quella per il referendum Costituzionale sulla riforma della Giustizia, che ha portato alle urne il...

La Coalizione Progressista “Arezzo Partecipa” si presenta alla cittàArezzo, 30 gennaio 2026 – Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 17, presso la Casa dell’Energia in via Leone Leoni, si terrà la presentazione ufficiale...

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

Contenuti e approfondimenti su Dopo il No al referendum il Sì alla...

Temi più discussi: Come cambia la partita politica del 2027 dopo la vittoria del No al referendum; Al referendum sulla giustizia vince il No, con un'affluenza quasi al 60% e il ruolo decisivo delle grandi città; Referendum Giustizia, ha vinto il No: i motivi e l’analisi del voto; Cosa cambia se vince il Sì o il No al referendum sulla giustizia: la spiegazione video.

Cosa succede al governo e all’opposizione dopo la vittoria del No al referendumLa vittoria del No al referendum sulla riforma della magistratura segna la prima grande sconfitta per la maggioranza che sostiene il Governo Meloni. E fa suonare il campanello d’allarme nel centrodest ... tpi.it

Referendum, cosa succede dopo la vittoria del No: Meloni può dimettersi? Il governo può cadere? Chi vincerebbe le elezioni oggi? Domande e risposteLa vittoria del No al referendum potrebbe aprire nuovi scenari nella politica italiana, minando la stabilità di governo che fino a ... msn.com

Sette cani rapiti tornano a casa da soli dopo una fuga da film. Questa straordinaria storia arriva da Changchun, nella provincia di Jilin, in Cina. Sette cani, amici e "vicini di casa" nello stesso villaggio di Changchun, in Cina, sono stati i protagonisti di una fuga facebook

BTS volano a New York dopo Seoul: fan in delirio per il comeback globale. Il video x.com