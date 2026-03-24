Dopo il No al referendum il Sì alla coalizione progressista La strada verso il voto secondo Patuanelli M5S
Una mobilitazione inaspettata e sorprendente, quella per il referendum Costituzionale sulla riforma della Giustizia, che ha portato alle urne il 58,9% degli italiani, che in maggioranza hanno scelto per il No. Secondo il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli i 14,5 milioni di italiani che hanno scelto di bocciare la riforma del governo sono una grande speranza “che si sia interrotto quel declino di partecipazione che ha portato a percentuali di affluenza bassissime a tutte le ultime tornate elettorali”. Ma ad aprirsi, per il campo progressista, c’è anche l’incognita dell’unità della coalizione, su cui, sottolinea Patuanelli, si lavora già ogni giorno in Parlamento. 🔗 Leggi su Formiche.net
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