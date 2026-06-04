Giorgia Meloni ha inviato un messaggio a Marina Berlusconi commentando l’archiviazione dell’inchiesta sulle stragi del 1993. Dopo alcuni mesi di tensioni, la premier ha espresso soddisfazione attraverso uno scambio di messaggi. Successivamente, poco più di tre ore dopo, è stata diffusa una nota ufficiale che annunciava l’esito dell’archiviazione. La vicenda ha segnato un riavvicinamento tra le parti, con riferimenti impliciti ai rapporti tra le due figure e al padre di Marina Berlusconi.

Uno scambio di messaggi. Di soddisfazione. Poi la nota, a tre ore di distanza. Dopo mesi di tensioni, tra la premier Giorgia Meloni e la presidente di Mondadori Marina Berlusconi torna la pace il nome del padre Silvio. L’occasione è la notizia dell’archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari di Firenze nei confronti di Marcello Dell’Utri, indagato nell’ambito dell’inchiesta sui mandanti occulti delle stragi del 1993. “Mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore di Berlusconi”, ha scritto la gip Patrizia Marcucci. Una decisione che ha fatto esultare il centrodestra e le due protagoniste della coalizione di governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta stragi 1993, Meloni sente Marina Berlusconi: i messaggi di soddisfazione per l’archiviazione, poi i comunicati di esultanza

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