Meloni e le verdure… Romani Prodi fuori controllo cosa dice sulla premier

Notizia in breve

Un ex premier ha commentato duramente la leader del governo, criticando le sue politiche e definendole poco efficaci. La dichiarazione è arrivata durante un intervento pubblico, con accuse precise su gestione economica e scelte politiche. La risposta della premier non si è fatta attendere, con una replica breve e diretta. La polemica si inserisce nel più ampio scontro tra le forze politiche italiane, con continui scambi di battute e accuse pubbliche.