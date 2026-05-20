Caso Nessy Guerra l'ex marito minaccia la premier Giorgia Meloni in un video L'avvocata | È fuori controllo

Un video pubblicato sui social mostra Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, rivolgere frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni. L’avvocata dell’uomo ha dichiarato che la persona coinvolta è fuori controllo. Nessy Guerra non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda. La polizia sta valutando le immagini e le eventuali azioni da intraprendere. La procura ha aperto un fascicolo per verificare i contenuti del video e le eventuali responsabilità.

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