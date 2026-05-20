Caso Nessy Guerra l'ex marito minaccia la premier Giorgia Meloni in un video L'avvocata | È fuori controllo

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video pubblicato sui social mostra Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, rivolgere frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni. L’avvocata dell’uomo ha dichiarato che la persona coinvolta è fuori controllo. Nessy Guerra non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda. La polizia sta valutando le immagini e le eventuali azioni da intraprendere. La procura ha aperto un fascicolo per verificare i contenuti del video e le eventuali responsabilità.

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Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata a Fanpage.it: "Lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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