Caso Nessy Guerra l'ex marito minaccia la premier Giorgia Meloni in un video L'avvocata | È fuori controllo
Un video pubblicato sui social mostra Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, rivolgere frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni. L’avvocata dell’uomo ha dichiarato che la persona coinvolta è fuori controllo. Nessy Guerra non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda. La polizia sta valutando le immagini e le eventuali azioni da intraprendere. La procura ha aperto un fascicolo per verificare i contenuti del video e le eventuali responsabilità.
Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata a Fanpage.it: "Lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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