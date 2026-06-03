Romano Prodi ha commentato il governo Meloni affermando che, se la premier mangia verdura, riceve cioccolata. La sua dichiarazione, fatta durante la trasmissione televisiva su La7, ha suscitato reazioni politiche e mediatiche. Prodi ha espresso le sue opinioni con toni che sono stati definiti paternalistici e sprezzanti da alcuni osservatori. Nessuna altra dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Romano Prodi non perde occasione per tornare in pista e sparare contro il governo Meloni. A Otto e mezzo su La7 l’ex presidente della Commissione Ue si è prodotto in un’uscita da manuale del centrosinistra: paternalistica, supponente e piena di veleno."Beata Meloni, felice di essere felice. Ha chiesto all’Ue risorse per diminuire il prezzo della benzina e le hanno risposto ‘purché tu faccia le riforme che non hai fatto prima’. Come un bambino che se mangia la verdura riceve la cioccolata". Così Prodi ha ironizzato sul rapporto tra l’Italia e Bruxelles, dimenticando forse che proprio sotto i governi a guida centrosinistra l’Italia collezionava umiliazioni continue da parte dell’Europa senza ottenere granché. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Prodi fuori controllo su Giorgia Meloni: "Se mangia verdura riceve cioccolata"

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