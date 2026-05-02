Il governo ha annunciato che, a partire da ora, lo Stato riceverà ogni anno 21 miliardi di euro in meno. Questa riduzione delle entrate fiscali si traduce in maggiori risorse a disposizione di lavoratori e famiglie italiane, che potranno beneficiare di fondi aggiuntivi ogni anno. La misura è stata comunicata come un passo importante per aumentare il potere d'acquisto dei cittadini.

«Da qui in avanti lo Stato incasserà ogni anno 21 miliardi di euro in meno, che significano 21 miliardi di euro in più nelle tasche di lavoratori e famiglie italiane». È fiero soprattutto di questo risultato, Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega proprio all’attuazione del programma. Alla vigilia del giro di boa dei 1.287 giorni di attività del governo Meloni - che diventerà domani, 2 maggio, il secondo esecutivo più longevo della storia repubblicana, superando il Berlusconi quater, - il braccio destro di Giorgia Meloni ci viene a mettere in colonna anche i “numeri” dell’intervento economico a favore dei lavoratori e delle famiglie.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni va verso il record. Dal governo 21 miliardi in più per gli italiani

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