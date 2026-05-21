Lollobrigida | dal Governo Meloni oltre 15 miliardi all’agricoltura

Il governo ha deciso di destinare oltre 15 miliardi di euro all’agricoltura, secondo quanto dichiarato dal ministro competente. I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati raddoppiati e sono stati indirizzati principalmente a progetti di logistica, filiere produttive e agrisolare. Questa scelta si inserisce in un intervento più ampio di investimento e sviluppo nel settore agricolo, con l’obiettivo di sostenere le attività e le infrastrutture legate all’agricoltura nel paese.

«Il Governo Meloni è l’esecutivo che più ha investito in agricoltura: oltre 15 mliardi di euro. La fetta principale (8,9%) sono venuti dal Pnrr ma non ci si è fermati li». Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenuto al Festival dell’Economia di Trento ha passato in rassegna le principali misure realizzate in questa legislatura per il settore. «Negli anni scorsi in Europa - ha spiegato Lollobrigida - si era diffusa l’idea che alcune produzioni agricole e di mezzi tecnici come i fertilizzanti potevano semplicemente essere delegate ad altri paesi e acquistate quando necessario. Poi il Covid prima e le guerre subito dopo ci hanno dimostrato che una condotta del genere non è priva di rischi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Il ministro Lollobrigida all'evento Aiuti alimentari e inclusione sociale: il modello italiano

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