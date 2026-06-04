Meghan Markle ha pubblicato due nuove foto su Instagram per celebrare il quinto compleanno della figlia Lilibet. La duchessa ha mostrato i ritratti sui social, condividendo il momento con i follower. La pubblicazione coincide con la ricorrenza, senza ulteriori dettagli sull'evento. La scelta di condividere immagini dei figli sui social si ripete in occasione di celebrazioni familiari.

La seconda immagine, invece, mostra la principessa, sempre con i capelli rossi sciolti e sempre a piedi nudi, immersa nella natura. Con lo stesso abito estivo, Lilibet è in un giardino mentre tocca un fiore viola. «La nostra bambina dei sogni. Buon quinto compleanno, Lili», ha scritto Meghan nel post sotto alle foto. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, nata il 4 giugno del 2021 in California, è la secondogenita dei Sussex e ha quasi due anni meno del fratello maggiore, il principe Archie, nato il 6 maggio del 2019. Il suo nome rende omaggio sia alla bisnonna, la regina Elisabetta II, il cui soprannome, con cui veniva chiamata dai genitori e dall’amato principe Filippo, era proprio Lilibet, sia alla nonna paterna, la principessa Diana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Meghan Markle festeggia i 5 anni della figlia Lilibet con nuove foto: perché la duchessa mostra sempre più spesso i figli sui social

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Meghan Markle Shares Rare Photo of Prince Harry and Princess Lilibet on Valentines Day

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