La duchessa del Sussex ha pubblicato sui social una foto che ritrae lei e la figlia di quattro anni durante un momento di vita quotidiana. Nella didascalia, ha scritto che la bambina è la sua piccola aiutante di mamma. L’immagine mostra le due insieme, in un ambiente domestico, e ha attirato l’attenzione degli utenti online. La pubblicazione è stata condivisa senza altri dettagli o commenti.

È un'immagine rara quella pubblicata da Meghan Markle che da 2020, anno in cui hanno ufficialmente lasciato la famiglia reale britannica, vive in California insieme a suo marito, il principe Harry, e i loro due figli: Archie e Lilibet. Insieme i genitori hanno scelto di non condividere quasi mai foto dei loro figli, offrendo solo pochi scorci di vita quotidiana lontana dagli impegni istituzionali. Come poche settimana, con due post in occasione della Festa della Mamma, che hanno festeggiato a Disneyland insieme a Doria Ragland, mamma di Meghan. Poco prima, la duchessa aveva dedicato un post di auguri al figlio Archie per i suoi sette anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meghan Markle condivide sui social una foto con Lilibet: «Piccola aiutante di mamma»

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Meghan Markle Shares First Clear Photo of Lilibet in Valentines Day Tribute to Prince Harry.

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