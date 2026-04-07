Il principe Harry e Meghan Markle hanno pubblicato sui social alcuni scatti di famiglia risalenti alla Pasqua, mostrando momenti di gioco e relax con i figli Archie e Lilibet. Le immagini ritraggono la coppia senza formalità, impegnata in attività all’aperto e in momenti di affetto spontaneo. Nessuna didascalia o commento accompagnano le foto, che si concentrano su episodi di vita quotidiana.

N iente formalità, niente protocollo: solo momenti autentici, tra giochi, natura e affetto. Meghan Markle e il principe Harry tornano a condividere uno scorcio della loro vita privata, e lo fanno in occasione della Pasqua. In un raro post pubblicato il 5 aprile, la Duchessa di Sussex ha mostrato alcuni momenti intimi trascorsi nella loro casa in California, tra natura, semplicità e atmosfera familiare. Protagonisti assoluti dei video sono i loro figli, Archie e Lilibet, immersi nel verde del loro giardino di Montecito, California. La villa di Harry e Meghan Markle a Montecito. guarda le foto Tra galline, uova e giochi all’aria aperta. Mentre la famiglia reale inglese si riunisce nella Cappella di St. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Principe Harry e Meghan Markle condividono sui social rari momenti di famiglia insieme ai figli Archie e Lilibet

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