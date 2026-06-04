Mediterraneo | riscaldamento del 20% superiore alla media globale

Nel Mediterraneo, le temperature sono aumentate del 20% rispetto alla media globale, secondo un rapporto recente. Il riscaldamento ha portato a un aumento delle ondate di calore e a una maggiore evaporazione delle risorse idriche. Entro il 2050, si prevede che la domanda di acqua raddoppierà, mentre entro la fine del secolo milioni di persone potrebbero essere costrette a migrare a causa di scarsità di risorse e condizioni climatiche estreme.

Come influenzerà il raddoppio della domanda idrica entro il 2050?. Quante persone saranno costrette a migrare entro la fine del secolo?. Quali strategie energetiche possono prevenire le crisi sistemiche regionali?. Dove colpiranno con più forza l'erosione e l'innalzamento del mare?.? In Breve 500 milioni di persone esposte a eventi meteorologici estremi e ricorrenti. Domanda idrica prevista in raddoppio entro l'anno 2050. 20 milioni di potenziali migranti climatici entro fine secolo. Joan Borrell Mayeur propone integrazione reti energetiche tra le due sponde. Il Mediterraneo registra un riscaldamento del 20% superiore alla media globale secondo l’Unione per il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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