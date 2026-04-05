Il Mediterraneo orientale svela un rifugio climatico che resiste al riscaldamento globale

Il Mediterraneo orientale si sta riscaldando più velocemente rispetto ad altre aree marine, secondo uno studio recente. La temperatura delle acque è aumentata in modo significativo negli ultimi anni, influenzando gli ecosistemi locali. La ricerca si basa su dati raccolti tramite sensori e satelliti, che mostrano un trend di crescita delle temperature che supera la media globale. Questa situazione solleva preoccupazioni riguardo agli effetti sul mare e sulle comunità che dipendono da esso.

Il Mediterraneo orientale è oggi uno dei bacini marini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo: negli ultimi dieci anni, l’aumento delle temperature superficiali ha innescato una trasformazione profonda degli ecosistemi, favorendo la diffusione di specie termofile e aliene e mettendo sotto pressione la biodiversità autoctona adattata a condizioni temperate. In questo contesto, la scoperta documentata da un ampio studio pubblicato su Biodiversity and Conservation rappresenta un’eccezione di grande importanza scientifica: lungo circa 150 chilometri della costa sudoccidentale di Cipro opera un sistema di upwelling che mantiene le acque estive fino a 2–3 °C più fredde rispetto al resto del bacino di Levante. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il Mediterraneo orientale svela un rifugio climatico che resiste al riscaldamento globale Leggi anche: Mediterraneo, c’è un’oasi climatica che resiste al riscaldamento: studio della Stazione Anton Dohrn Riscaldamento climatico oltre i 3 °C, il maxi piano Ue per sopravvivereIl comitato scientifico europeo (Esabcc) ha decretato che il continente sta già pagando un alto prezzo per la sua mancanza di preparazione a... Si parla di: CACCIA AL GAS, ITALIA CORRE AI RIPARI | Il piano Algeria, Usa, Azerbaijan svela il vero problema. HMS Dragon salpa verso il Mediterraneo orientaleIl cacciatorpediniere della Royal Navy è partito verso il Mediterraneo orientale dopo l’attacco con drone alla base britannica a Cipro, mentre crescono le tensioni regionali dopo gli attacchi di Stati ... tg24.sky.it HMS Dragon salpa verso il Mediterraneo orientalePer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it