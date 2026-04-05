Il Mediterraneo orientale svela un rifugio climatico che resiste al riscaldamento globale

Da it.insideover.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mediterraneo orientale si sta riscaldando più velocemente rispetto ad altre aree marine, secondo uno studio recente. La temperatura delle acque è aumentata in modo significativo negli ultimi anni, influenzando gli ecosistemi locali. La ricerca si basa su dati raccolti tramite sensori e satelliti, che mostrano un trend di crescita delle temperature che supera la media globale. Questa situazione solleva preoccupazioni riguardo agli effetti sul mare e sulle comunità che dipendono da esso.

Il Mediterraneo orientale è oggi uno dei bacini marini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo: negli ultimi dieci anni, l’aumento delle temperature superficiali ha innescato una trasformazione profonda degli ecosistemi, favorendo la diffusione di specie termofile e aliene e mettendo sotto pressione la biodiversità autoctona adattata a condizioni temperate. In questo contesto, la scoperta documentata da un ampio studio pubblicato su Biodiversity and Conservation rappresenta un’eccezione di grande importanza scientifica: lungo circa 150 chilometri della costa sudoccidentale di Cipro opera un sistema di upwelling che mantiene le acque estive fino a 2–3 °C più fredde rispetto al resto del bacino di Levante. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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