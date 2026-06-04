mediolanum punta su ai e consulenti fininvest pronta a rientrare nel cda

Banca Mediolanum ha festeggiato i 30 anni in Borsa con un evento a Milano. La banca punta su intelligenza artificiale e consulenti per sviluppare i servizi. Fininvest si prepara a rientrare nel consiglio di amministrazione.

Trent’anni a Piazza Affari. È il traguardo tagliato da Banca Mediolanum che ieri ha celebrato a Milano questa ricorrenza, con un evento nella sede di Borsa Italiana. Le azioni del gruppo fondato da Ennio Doris debuttarono infatti sul listino milanese esattamente il 3 giugno del 1996. A distanza di tre decenni da allora, l’amministratore delegato Massimo Doris, figlio di Ennio, guarda al futuro senza particolare interesse per le grandi acquisizioni in Italia. "E’ una prospettiva non impossibile ma molto difficile", ha detto Doris. Il motivo è legato proprio alle caratteristiche del modello di Banca Mediolanum. Mentre nelle tradizionali... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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