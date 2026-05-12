Mediolanum punta sui giovani

Da ilgiornale.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Banca Mediolanum annuncia una strategia rivolta ai giovani, con l’obiettivo di attirare clienti più giovani e adattarsi ai cambiamenti nelle abitudini di gestione del denaro e nell’uso della tecnologia. La banca intende offrire servizi e prodotti pensati per questa fascia di età, rispondendo alle nuove richieste del mercato e alle preferenze dei clienti più giovani. La mossa si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento e aggiornamento dell’offerta.

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Banca Mediolanum rilancia sulla clientela più giovane per intercettare il nuovo approccio al denaro e alla tecnologia. Ma con un modello diverso da quello usato dalle cosiddette neobank come Revolut. Perché questo sistema può funzionare sotto il profilo della gestione della liquidità, «ma è necessario formare le nuove generazioni insegnando loro a gestire il risparmio, a conoscere il valore del denaro», ha spiegato il direttore generale Igor Garzesi nella conferenza stampa di presentazione della convention del gruppo iniziata ieri a Torino. Insomma, prepararli alla nuova fase che inizia «quando inizieranno a costruire i loro progetti, quando vorranno vivere in coppia e poi avere figli e le responsabilità aumenteranno».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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