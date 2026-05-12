Mediolanum punta sui giovani
Banca Mediolanum annuncia una strategia rivolta ai giovani, con l’obiettivo di attirare clienti più giovani e adattarsi ai cambiamenti nelle abitudini di gestione del denaro e nell’uso della tecnologia. La banca intende offrire servizi e prodotti pensati per questa fascia di età, rispondendo alle nuove richieste del mercato e alle preferenze dei clienti più giovani. La mossa si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento e aggiornamento dell’offerta.
Banca Mediolanum rilancia sulla clientela più giovane per intercettare il nuovo approccio al denaro e alla tecnologia. Ma con un modello diverso da quello usato dalle cosiddette neobank come Revolut. Perché questo sistema può funzionare sotto il profilo della gestione della liquidità, «ma è necessario formare le nuove generazioni insegnando loro a gestire il risparmio, a conoscere il valore del denaro», ha spiegato il direttore generale Igor Garzesi nella conferenza stampa di presentazione della convention del gruppo iniziata ieri a Torino. Insomma, prepararli alla nuova fase che inizia «quando inizieranno a costruire i loro progetti, quando vorranno vivere in coppia e poi avere figli e le responsabilità aumenteranno».🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie correlate
Montignoso punta sui giovani: nuovo polo per lavoro e universitàIl Comune di Montignoso ha stanziato oltre 24mila euro per attivare un nuovo sportello dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni, con sede presso la...
Lidl punta sui giovani: apprendistato e diploma per il futuro? Cosa sapere Lidl presenta a Roma il quarto anno del progetto di apprendistato Lidl 2 your career.
Argomenti più discussi: Mediolanum punta sui giovani; Banca Mediolanum apre il 2026 con utile in crescita del 13%; Imprese: Lolla (Banca Mediolanum), ‘formazione e crescita interna essenziali per affrontare sfide.
Banca Mediolanum apre il 2026 con un’accelerazione decisa sul fronte del reclutamento, confermando l’efficacia di un modello che punta sulla sinergia tra l’esperienza dei profili senior — in fuga dai modelli bancari tradizionali — e l’energia dei giovani del Pr facebook
Mediolanum punta sui giovaniRevolut non basta, serve l’educazione finanziaria ... msn.com